В АТОР опровергли обрушение потолка в Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

В отеле Transatlantik Hotel & Spa в поселке Гейнюк не было обрушения потолка, там упала легкая пластиковая панель подвесного потолка, сообщили в АТОР, передает ТАСС.

«Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было», – добавили там.

В администрации отеля отметили, что сразу приступили к восстановительным работам, которые планируют завершить в кратчайшие сроки. Работы не мешают функционированию других помещений отеля, жалоб от гостей не поступает, все услуги предоставляются в штатном режиме.

Туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР», также заявили, что жалоб от отдыхающих в отеле туристов не поступало.

