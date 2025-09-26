Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В АТОР опровергли обрушение потолка в Турции
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сообщения о якобы обрушении потолка в турецком отеле Transatlantik Hotel & Spa не соответствуют действительности.
В отеле Transatlantik Hotel & Spa в поселке Гейнюк не было обрушения потолка, там упала легкая пластиковая панель подвесного потолка, сообщили в АТОР, передает ТАСС.
«Туристы не пострадали, так как в этот момент в помещении их не было», – добавили там.
В администрации отеля отметили, что сразу приступили к восстановительным работам, которые планируют завершить в кратчайшие сроки. Работы не мешают функционированию других помещений отеля, жалоб от гостей не поступает, все услуги предоставляются в штатном режиме.
Туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР», также заявили, что жалоб от отдыхающих в отеле туристов не поступало.
