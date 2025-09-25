  • Новость часаУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 13:59 • Новости дня

    Персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил вечеринку

    Tекст: Вера Басилая

    Турист из Британии скончался во время прогулки на катере в Турции, экипаж накрыл его полотенцем и начал пенную вечеринку, сообщило Daily Mail.

    Во время остановки у пляжа в Турции 60-летний турист из Британии Питер Колвилл отправился купаться и был найден в воде без сознания. Его подняли на палубу, один из отдыхающих попытался провести реанимацию, однако мужчина скончался, сообщает канал 360.

    Персонал судна все это время наблюдал за происходящим, не предпринимал попыток оказать помощь и не вызывал медицинских работников. После смерти туриста сотрудники катера накрыли тело погибшего полотенцем и объявили начало пенной вечеринки для остальных пассажиров.

    Ранее врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции. В турецком курортном городе Аланья 56-летнюю россиянку сбил автомобиль насмерть при попытке перейти дорогу в районе Тюрклер.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 07:46 • Новости дня
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области количество потерь среди ВСУ достигло трехсот человек, уничтожено несколько ангаров с техникой, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточненные потери украинских войск при ударе по полигону в Черниговской области составили до 300 человек, передает ТАСС. Сообщается, что был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский, в результате чего уничтожен заглубленный штаб, три ангара с техникой, а также контейнеры с беспилотниками дальнего действия.

    Потери понесли несколько подразделений украинской армии, в том числе 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Уничтожены двенадцать автомобилей украинских сил.

    В Сухопутных войсках ВСУ ранее подтвердили, что избежать потерь среди личного состава не удалось, есть также раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные признали удар ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил массовые скопления военных после ракетных атак по учебным центрам.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

    Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».

    Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Президент США сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.

    Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо вместо бывшего президента.

    Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте и репост этого фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу в этой соцсети вице-президент США Джей Ди Венс.

    При этом портал Hill сообщает, что в среду Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех президентов США за исключением бывшего президента Байдена.

    На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако для Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с подписью Байдена.

    Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.

    На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.

    Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с лайнером «России» Airbus отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Иранский лидер сделал это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Кабмин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства.

    В постановлении отмечается, что 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, передает ТАСС.

    Таким образом, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Такое решение позволит россиянам дольше отдыхать на зимних праздниках.

    Кроме того, три дня подряд россияне будут отдыхать в феврале и марте: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями стали 1-3 мая и 9-11 мая. 

    В июне также три праздничных дня подряд: с 12 по 14 июня.  День народного единства: 4 ноября – один выходной день. Кроме того, 31 декабря 2026 года объявлено выходным днем.

    В августе председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что необходимо перераспределить праздничные дни между новогодними праздниками и маем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Весной и летом россияне получат дополнительные трехдневные выходные.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кировске на Украине штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.

    Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

    В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

    В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    В Люблинском воеводстве, в Польше, на жилой дом упал дрон или ракета, частично его разрушив, сообщалось в начале сентября польскими СМИ, однако портал Onet свою версию происхождения разрушений.

    Как заявили в статье, дом в Вырыках был разрушен в ходе оборонительной операции польских и союзных войск после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши.

    «Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск», – сказано в материале польского портала. Министерство внутренних дел Польши 21 сентября сообщило, что обнаружено в общей сложности 18 беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 01:10 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал остановку эскалатора, сбой телесуфлера и проблемы со звуком доказательствами саботажа ООН.

    Дональд Трамп заявил, что в ООН произошло «три акта саботажа» в связи с его выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-го сентября, опубликовав в своей социальной сети Truth Social пространное заявление с подробным описанием инцидентов.

    Трамп сначала упомянул эскалатор, который внезапно остановился, стоило ему шагнуть на ступень.

    «Мы с Меланьей чуть не упали лицом вниз на острые края стальной лестницы. Нам удалось избежать катастрофы только потому, что я крепко держался за поручень», – цитирует Трампа корейская Chosun Daily.

    Он назвал это «явным актом саботажа», сославшись на сообщение британских СМИ о том, что сотрудники ООН «пошутили об отключении эскалатора». Он также потребовал, чтобы виновные были арестованы.

    Второй инцидент был связан со сбоем в работе телесуфлера.

    «Когда я начал свою речь перед миллионами телезрителей и мировыми лидерами, телесуфлер полностью отключился. После эскалатора – был теперь телесуфлер – да что это за место такое? Я произнес речь без телесуфлера, и устройство возобновило работу примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила восторженные отзывы», – добавил глава Белого дома.

    Трамп отметил и третью проблему: аудиосистема в зале была отключена, из-за чего мировые лидеры не могли слышать его без наушников для перевода.

    «Сразу после выступления я спросил Меланью, сидевшую в первом ряду: «Ну как я справился?» На что она ответила: яЯ не расслышала ни единого твоего слова».

    Трамп назвал вышеописанное «тройным саботажем со стороны ООН».

    «Им должно быть стыдно. Я направил копию этого сообщения Генеральному секретарю с требованием немедленного расследования. Записи с камер видеонаблюдения эскалатора и записи, связанные с кнопкой аварийной остановки, должны быть сохранены, и Секретная служба США также привлекается к расследованию. Неудивительно, что ООН не справляется со своей ролью», – резюмировал раздраженный Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    Комментарии (5)
    Эксперты указали на угрозу потери суверенитета Молдавией после выборов
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

