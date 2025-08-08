Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

«В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие