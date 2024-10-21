Обвиненный в попытке госпереворота в Турции проповедник Гюлен умер в США

Hurriyet: Обвиненный в попытке госпереворота в Турции проповедник Фетхуллах Гюлен умер в Пенсильвании

Фетхуллах Гюлен, известный проповедник и основатель организации FETО, скончался в возрасте 82 лет в штате Пенсильвания в США, сообщает Hurriyet.

Гюлен был широко известен как лидер движения FETО, которое турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. После неудавшегося мятежа в июле 2016 года, в Турции были предприняты масштабные репрессии: арестовано свыше 80 тыс. человек, а около 150 тыс. государственных служащих, включая военных, были уволены или временно отстранены от работы, отмечает РИА «Новости».

Гюлен, проживавший в США с конца 1990-х годов, категорически отвергал обвинения в причастности к перевороту и заявлял, что осуждает его. Гюлен оставался в центре внимания турецких властей, которые неоднократно требовали его экстрадиции из США. Среди последователей Гюлена он считался духовным лидером и реформатором, в то время как турецкие власти рассматривали его как угрозу национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был госпитализирован 13 июля 2022 года. Причем в ноябре 2021 года уже появлялась информация о его смерти в США.