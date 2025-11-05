Суд в Москве взыскал с бывшей «дочки» Sony Pictures 620 млн рублей

Московский арбитраж взыскал по иску «Синема Парка» 620 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ООО «Контент-Клуб» в пользу АО «Синема Парк» более 620 млн рублей за упущенную выгоду, сообщает РИА «Новости».

Судебное разбирательство началось с иска «Синема Парка» в июле. Он стал ответом на претензии «Контент-Клуба», ранее обратившегося в суд с требованием вернуть долг и неустойку по договору на прокат фильмов.

Представитель «Контент-Клуба» отмечал, что иск касался задолженности за демонстрацию картин «Анчартед: На картах не значится», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Портрет незнакомца». 28 октября удовлетворил иск «Контент-Клуба» и присудил к выплате около 472 млн рублей с «Синема Парка».

А 30 октября тот же суд удовлетворил иск «Райзинг Стар Медиа» (дочерней компании «Синема Парка»), взыскав с «Контент-Клуба» еще более 162 млн рублей упущенной выгоды. На данный момент «Контент-Клуб» подал в общей сложности 89 исков против владельцев кинотеатров по всей России, требуя исполнения обязательств по прокату фильмов Sony Pictures, заключенным еще до ухода американской студии с российского рынка.

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд Москвы обязал канадскую IMAX Corporation продолжать исполнять договоры с ООО «Райзинг Стар Медиа».

