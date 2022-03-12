Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

Проханов: Глубинное НАТО ополчилось на Россию

Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.

«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.

«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.

В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.

«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».

Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.

Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,

она создана изначально», – подчеркнул собеседник.

Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.

«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.

Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.

Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».

Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.

«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».

«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.

«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.

При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».