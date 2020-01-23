Билль о Brexit обрел статус закона

Билль о Brexit стал законом в Британии после того, как его подписала королева Елизавета II.

Об этом со ссылкой на британское ТВ сообщает ТАСС.

Напомним, в декабре премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года. В конце января Джонсон подтвердил, что намерен вывести страну из ЕС к этому сроку.