В Ханты-Мансийске полицейские спасли женщину с детьми из горящей машины

Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО

Военный эксперт Кнутов: Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО

Tекст: Олег Исайченко

«Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно – Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», – отметил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. По его мнению, президент республики Ильхам Алиев в некотором смысле идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского.

«Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – считает собеседник. Он указал, что такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

«При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. «Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Это тактика в первую очередь англосаксов, цель которых получить контроль над регионом и находящимися там нефте- и газопроводами, местами добычи ресурсов. Мы видим нынешние события вокруг Венесуэлы, Нигерии, а также всплески – небольшие, но достаточно значимые – в районе Кавказа», – сказал он.

По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса.

«Теперь, вероятно, переоснащение ускорится: Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил Кнутов.

В этой связи эксперт упомянул опыт Украины: ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной», – акцентировал аналитик.

«Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил спикер.

Военкор Юрий Котенок в свою очередь обратил внимание, что Алиев сделал объявление на фоне новых территориальных претензий Азербайджана. Ранее президент республики заявил, что азербайджанцы должны вернуться на свои «исторические земли», то есть в нынешнюю Армению, добавив, что возвращение произойдет «на автомобилях, а не на танках».

«Баку активно наращивает оружейный экспорт, делая особую ставку на Африку. Туда идет как новая техника, так и то, что не вписалось в рамки натовских стандартов. В последние месяцы азербайджанское оружие «светилось» в Судане (причем с обеих сторон конфликта), Буркина-Фасо, Эфиопии, а до этого – в Конго», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

«Считается, что все поставки идут через турецких посредников. Анкара давно и основательно вкладывается в Африку, как плацдарм для экспансии, и делиться перспективными рынками готова только в тех случаях, когда не может покрыть запрос сама, либо когда он связан со слишком высокими репутационными рисками», – указал военкор.

Ранее Ильхам Алиев заявил о переводе вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО. Об этом президент республики объявил, принимая делегацию Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Он также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

В августе Алиев заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он сообщил, что после второй карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 года) Азербайджан увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

Сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

В последние годы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока. В частности, в августе высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в маневрах Agile Spirit, которые проходили на территории Грузии и Турции.