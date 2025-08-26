Полицейские Северной Осетии спасли тонувшего в реке мальчика

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники заметили женщину в мокрой одежде, выбежавшую на дорогу. Жительница Беслана сообщила, что ее девятилетний сын Замир упал в горную реку и его унесло течением, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские незамедлительно побежали к воде и увидели мальчика на камне посреди потока. Старший лейтенант полиции Арсен Дзугутов бросился в воду, а младший лейтенант Георгий Кобесов и местный житель помогли вынести ребенка на берег. Лейтенант Хазби Дзантиев оказал первую медицинскую помощь, после чего мальчик пришел в сознание.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок находится дома, его состоянию ничего не угрожает. По словам врачей, самоотверженные действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий для жизни и здоровья мальчика.

Ранее в августе сотрудники ППС в Чебоксарах вытащили полуторагодовалого малыша из закрытой комнаты через окно на третьем этаже.

В начале августа полицейский спас туриста в Сочи, который потерял сознание на пирсе.

В июне сотрудник полиции в Челябинской области спас двух человек из горящего автомобиля.