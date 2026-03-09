В небе над Нидерландами заметили огненный шар

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телерадиокомпания NOS, по всей стране в местные полицейские участки поступали сообщения от очевидцев о необычном явлении, однако их описания различались в зависимости от региона, передает РИА «Новости».

Эксперт Йост Хартман из Нидерландской рабочей группы по метеорам и астроном Роб ван ден Берг подтвердили, что речь идет о метеорите. Служба управления воздушным движением Нидерландов отметила, что объект не был зафиксирован радаром, так как, вероятно, находился слишком высоко в атмосфере.

Аналогичные наблюдения были зафиксированы в Германии и Бельгии. По информации немецкого издания Bild, ссылающегося на полицию, в районах Хунсрюка, Айфеля и Кобленца фрагменты метеорита причинили ущерб зданиям. В то же время в Нидерландах и Бельгии сообщений о разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в США зафиксировано свыше 1,5 ТЫС. сообщений о странных объектах, замеченных на воде или под поверхностью океанов и озер, причем часть свидетелей отметила феноменальные маневры этих так называемых USO (Unidentified Submersible Objects) – неопознанных подводных объектов.

В октябре жители индонезийского города Чиребон увидели в небе огненный шар и услышали громкий грохот.