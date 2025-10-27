MT: У берегов США зафиксировали более 1,5 тыс. загадочных объектов под водой

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно информации, опубликованной Marine Technology News, популярное приложение Enigma, предназначенное для регистрации сообщений о неопознанных летающих объектах, собрало коллекцию наблюдений загадочных подводных объектов. Разработчики приложения создали специальный раздел для подобных сообщений и привели исторический обзор появления таинственных подводных феноменов, а также статистику зарегистрированных случаев.

Согласно определению, USO (Unidentified Submersible Objects) – это неопознанные объекты или явления, замеченные под водой и не поддающиеся немедленному объяснению. Сведения о них фиксировались со средневековья: в XI веке в Англии наблюдался огненный объект, который, вращаясь, поднимался и спускался в море у побережья Нортумберленда. В 1825 году натуралист Эндрю Блоксам со станции HMS Blonde заметил над океаном светящийся шар, похожий на раскаленное ядро, который поднимался и опускался, а затем исчезал.

В новейшее время военно-морские специалисты отмечают аномальные контакты на сонаре, которые настолько стремительны, что их невозможно измерить или идентифицировать. Особое внимание феномену USO уделяется после показаний бывшего адмирала ВМС США Тима Галлада, заявившего в ноябре 2024 года, что эти явления представляют угрозу для национальной безопасности.

Наиболее яркая видеозапись представляет собой кадры с двумя загадочными огнями, двигающимися под водой и снятыми с борта лодки.

Всего к августу 2025 года приложение Enigma зарегистрировало свыше 9 тыс. случаев наблюдений в пределах 10 миль от береговой линии и крупных водоемов США.

Примерно 1,5 тыс. сообщений напрямую упоминали океаны, озера, пляжи или другую воду, а около 500 были зафиксированы лишь в 5 милях от берега. Более 150 сообщений описывают объекты, зависающие над водой либо уходящие под нее. Больше всего USO зафиксировано в Калифорнии (389) и Флориде (306) – штатах с протяженной береговой линией.

Напомним, Конгресс США инициировал расследование, после которого в Пентагоне выяснили роль ведомства в распространении слухов о неопознанных летающих объектах.

Военное ведомство на слушаниях впервые показало запись неопознанного объекта у побережья Йемена.

При этом Пентагон не обнаружил доказательств существования внеземных существ или технологий.