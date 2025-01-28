Пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец

Украинец протаранил ворота посольства России в Стокгольме

Tекст: Мария Иванова

Гражданин Украины, проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить ворота посольства России в Стокгольме. Прорваться на территорию ему не удалось благодаря оперативной реакции дежурной службы посольства, которая вызвала полицию. В результате инцидента никто не пострадал, а виновник был задержан, передает РИА «Новости».

В комментарии дипмиссии уточняется, что задержанный уже не раз попадал в подобные ситуации. В 2015 и 2018 годах он совершал нападения на российское посольство и торговое представительство в Швеции и был признан психически неадекватным, после чего направлялся на лечение.

Дипломаты выразили обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников посольства. В последние месяцы мужчина вновь начал проявлять провокационные действия в отношении российских загранучреждений. Посольство обращалось к шведским властям с просьбой принять меры, однако ситуация не изменилась, что и привело к нынешнему инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стокгольме задержали 45-летнего мужчину, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России, но не смог пробраться на территорию.

В ноябре прошлого года в Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства.