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В Стокгольме задержали мужчину за попытку въехать в посольство России
В Стокгольме задержали 45-летнего мужчину, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России, но не смог пробраться на территорию.
Как сообщает SVT, неизвестный мужчина предпринял попытку на автомобиле проникнуть на территорию посольства России в Стокгольме. Инцидент произошел во вторник утром. Попасть на территорию посольства ему не удалось, полиция задержала его на месте.
Представитель шведской полиции уточнил, что 45-летний мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место. На кадрах, размещенных в шведских СМИ, видно несколько полицейских машин около закрытых ворот российского диппредставительства.
Мужчину подозревают в попытке незаконного проникновения. Полиция ведет расследование инцидента и выясняет возможные мотивы задержанного. В настоящее время его личность не раскрывается, и детали о причинах его действий пока не сообщаются.
В ноябре прошлого года беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства в Стокгольме.
Позднее Россия получила ноту от Швеции после того, как фасад шведского посольства в Москве забросали бутылками с краской.