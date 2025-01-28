В Стокгольме задержали мужчину за попытку въехать в посольство России

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает SVT, неизвестный мужчина предпринял попытку на автомобиле проникнуть на территорию посольства России в Стокгольме. Инцидент произошел во вторник утром. Попасть на территорию посольства ему не удалось, полиция задержала его на месте.

Представитель шведской полиции уточнил, что 45-летний мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место. На кадрах, размещенных в шведских СМИ, видно несколько полицейских машин около закрытых ворот российского диппредставительства.

Мужчину подозревают в попытке незаконного проникновения. Полиция ведет расследование инцидента и выясняет возможные мотивы задержанного. В настоящее время его личность не раскрывается, и детали о причинах его действий пока не сообщаются.

В ноябре прошлого года беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства в Стокгольме.

Позднее Россия получила ноту от Швеции после того, как фасад шведского посольства в Москве забросали бутылками с краской.