Швейцарские производители потеряли экспортные ниши из-за жестких ограничений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оборонная промышленность Швейцарии рискует понести убытки и потерять экспортные позиции из-за жестких ограничений на поставки вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Запрет касается экспорта продукции в зоны конфликта и передачи технологий третьим странам, если в вооружении содержится более 50% швейцарских компонентов. Исключения из этих правил были отменены в 2021 году, что особенно осложнило заключение новых контрактов.

Глава швейцарской Ассоциации производителей оборонной продукции Маттиас Цоллер заявил: «Учитывая миллиарды европейских инвестиций [в оборону], которые мы ожидаем в ближайшие годы, страны [ЕС], скорее всего, намеренно исключат швейцарскую продукцию из своих цепочек поставок». Он подчеркнул, что истечение действующих контрактов и рост инвестиций в ЕС еще больше ухудшат перспективы швейцарских компаний.

Председатель правления Systems Assembling Петер Хубер отметил, что клиенты соглашались на заказы только при гарантии, что продукция не производится в Швейцарии. Его компания уже перенесла производство в Португалию. С 2022 года экспорт вооружений из страны снизился на 30%, составив 665 млн швейцарских франков (около 66 млрд рублей). Генеральный директор GDELS-Mowag Джузеппе Киллари заявил, что продукция предприятия внесена в черный список многими европейскими клиентами.

Bloomberg отмечает, что Швейцарская народная партия настаивает на усилении нейтралитета, что может привести к еще большему ужесточению экспортной политики и сокращению контрактов на поставки вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели новые пошлины на товары из Швейцарии, что стало неожиданным ударом для экономики конфедерации.

Ранее Швейцария заявила о начале расследования в отношении 14 граждан, подозреваемых в участии в рядах ВСУ. Кроме того, она выразила желание принять участие в контроле за прекращением огня на Украине.