Россиянам напомнили правила ношения георгиевской ленты

«Волонтеры Победы» объяснили россиянам правила ношения георгиевской ленты

Tекст: Мария Иванова

Георгиевскую ленту следует носить со стороны сердца, выше уровня локтя, передает ТАСС. Не стоит привязывать ее там, где она может повредиться, рассказала региональный руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Приморском крае Виктория Першина.

«Как правило, ленту носят с левой стороны, ближе к сердцу. Также можно ее приколоть чуть выше сердца, ближе к воротнику. Не рекомендуется носить ее ниже локтя, а также прикреплять на места, где она может испачкаться, порваться», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России в 2022 году. Акция призвана выразить уважение поколению победителей.



