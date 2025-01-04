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В Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты
В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты Томико Итоока
Томико Итоока, считавшаяся старейшим человеком в мире, скончалась в возрасте 116 лет в Японии 29 декабря, уступив титул самой пожилой жительнице планеты женщине из Бразилии.
По информации агентства Kyodo, Томико Итоока, старейшая жительница Японии и мира, умерла в возрасте 116 лет. Ее смерть наступила 29 декабря по естественным причинам. В декабре 2023 года Итоока была признана самым пожилым человеком после смерти Фуса Тацуми, другой жительницы Японии, которой также было 116 лет, сообщает ТАСС.
Титул старейшего человека Итоока официально получила в сентябре 2024 года, когда ее имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь же старейшим человеком на планете стала 116-летняя Ина Канабарро Лукас из Бразилии.
В ноябре прошлого года Джон Альфред Тиннисвуд, признанный самым старым мужчиной мира, в 112 лет умер в доме престарелых в Саутпорте, оставив дочь, четырех внуков и троих правнуков.
Между тем северокорейская долгожительница О Гым Сун отметила свой 100-летний юбилей, получив от лидера КНДР Ким Чен Ына праздничный стол с продуктами, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи.
А жительница Британии впервые попробовала алкоголь после 100 лет жизни.