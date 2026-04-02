Reuters: Война провела рокировку посредников ближневосточной дипломатии

Tекст: Катерина Туманова

Растущее влияние Пакистана, Турции и Египта отражает предвоенные маневры и общее преимущество: налаживание каналов связи с Тегераном наряду с более тесными связями с администрацией президента США Дональда Трампа, отметило агентство Reuters.

Динамика проявилась на прошлой неделе, когда Пакистан принимал в Исламабаде министров иностранных дел Турции, Египта и Саудовской Аравии для обсуждения региональной деэскалации и предложений по возобновлению работы Ормузского пролива.

«Ввойна меняет ландшафт посредничества, и на первый план выходят участники, не входящие в страны Персидского залива, поскольку традиционные каналы испытывают нагрузку», – сказано в материале.

Оман, который до начала конфликта принимал у себя переговоры между США и Ираном, отстал после того, как американские чиновники публично раскритиковали министра иностранных дел Маската.

Катар, долгое время остававшийся неофициальным каналом связи с Тегераном, заявил, что не может играть эту роль, находясь под авиаударами, даже несмотря на то, что его эмир начал дипломатические переговоры с соседними арабскими странами Персидского залива.

«В результате получилась дипломатическая карта, которая заметно отличается от карт прошлых иранских кризисов и которая может определить любой возможный выход из конфликта», – делает вывод Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к американцам отверг войну, которую Иран не выбирал.