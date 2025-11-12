Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Пранкер Лексус: Блогерам надо выбирать между хайпом и смыслом
Топ-блогеры раскрыли секрет баланса между доходом и ответственностью перед аудиторией
В Москве в рамках Национального рекламного форума состоялась дискуссионная сессия «По тонкому льду: как инфлюенсерам найти баланс между заработком и ценностным контентом в коммуникациях с молодежью?». Советы производителям контента дали пранкер Лексус, блогер Георгий Лобушкин и другие.
Пранк-журналист Алексей Столяров (Лексус) в совем выступлении обратил внимание на то, что не любой контент должен превращаться в инструмент монетизации. По его словам, уважающие себя бренды все чаще выбирают не хайп, а смысл. «Есть контент, который просто дебилизирует его аудиторию, конечно, он тоже притягивает определенные деньги, но уважающие себя рекламодатели уже на это стали меньше вестись. Здесь хорошая тенденция – это например исторический контент», – отметил Столяров.
Медиаэксперт и блогер Георгий Лобушкин, партнер агентства K2 и эксперт РОЦИТ, обратил внимание на проблемы инфлюенсеров на иностранных площадках. По его словам, за стереотипами о выгодности таких платформ скрывается цензура. Лобушкин поделился личным опытом, напомнив, что его собственный YouTube-канал был удален без объяснений. «Остался VK, остался Rutube. Там, конечно, сложнее продавать рекламу, потому что все-таки рекламодатели до сих пор еще мыслят устаревшими категориями, но потихонечку этот вопрос решается», – отметил он.
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подняла тему информационной безопасности детей. По ее словам, после обсуждения в Совете Федерации законопроекта о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии особенно важно усиливать профилактическую и просветительскую работу с молодежью. Эта категория потребителей контента, по ее словам, также является одной из наиболее уязвимых для атак кибермошенников
«С точки зрения работы с молодежью по кибербезопасности необходимо делать визуальные рекламные решения, в том числе в городской среде. Мне кажется, это было бы крайне важно, потому что мы каждый день видим, сколько преступлений совершается против несовершеннолетних», – подчеркнула Белякова.