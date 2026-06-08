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Небензя в ответ на письмо Зеленского предложил тому отменить язык хамства
Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»
Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.
«Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.
В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.
«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.