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Бутман: Путин продолжает играть в хоккей для поддержания спортивной формы
Президент России Владимир Путин продолжает в свободное время играть в хоккей, рассказал играющий в одной команде с российским лидером в Ночной хоккейной лиге народный артист РФ Игорь Бутман.
Бутман рассказал, что продолжает играть в НХЛ, причем играет с выдающимися спортсменами, такими, как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, передает ТАСС. Он добавил, что в свободные часы к команде «для поддержания великолепной физической формы» присоединяется президент России Владимир Путин.
Ранее Президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием.