Путин рассказал, что продолжает играть в хоккей

Tекст: Вера Басилая

Отвечая на вопрос китайского журналиста, президент заявил, что продолжает играть в хоккей с удовольствием, и напомнил, что начал кататься на коньках «только 10 лет назад», передает ТАСС.

«До этого я не умел не только кататься на коньках, но и стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор», – поделился президент России, добавив, что учился кататься на коньках и играть в хоккей одновременно.

«Для меня это было одно и то же», – отметил Путин.

По словам президента, он продолжает заниматься спортом, что заряжает его энергией для интенсивной работы, и находит для тренировок время.

«Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки – это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», – сказал Путин.

Также глава российского государства заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран, попросит поддержать инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта.

«У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо», – сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.