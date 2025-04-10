Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.10 комментариев
Карлсон раскритиковал поставки США ракет Киеву из-за риска ядерной войны
Американский журналист Такер Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.
По его словам, Пентагон провел расчеты, согласно которым вероятность ядерного обмена в случае ударов по территории России с использованием этого вооружения достигала 50%, передает РИА «Новости».
Карлсон выразил недоумение тем, что, несмотря на такие риски, власти США все же приняли решение о передаче оружия.
«Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», – заявил он.
Карлсон также назвал это решение «настоящим безумием», добавив, что не может поверить в происходящее. Он подчеркнул, что риск ядерной войны является невообразимо высоким и по сути является сумасшествием.
Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».