Карлсон раскритиковал поставки США ракет Киеву из-за риска ядерной войны

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Пентагон провел расчеты, согласно которым вероятность ядерного обмена в случае ударов по территории России с использованием этого вооружения достигала 50%, передает РИА «Новости».

Карлсон выразил недоумение тем, что, несмотря на такие риски, власти США все же приняли решение о передаче оружия.

«Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», – заявил он.

Карлсон также назвал это решение «настоящим безумием», добавив, что не может поверить в происходящее. Он подчеркнул, что риск ядерной войны является невообразимо высоким и по сути является сумасшествием.

Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».