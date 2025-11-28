Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Экс-главу компании, укравшего у дольщиков 90 млрд, заочно осудили в России
Столичный суд заочно признал виновным бывшего главу компании «Ивастрой» Андрея Пучкова в мошенничестве, сообщили в прокуратуре Москвы.
Пучков обвинялся в хищении более 90 млрд рублей у участников долевого строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Его заочно приговорили к 14 годам колонии общего режима.
Кроме лишения свободы, Пучкову назначен штраф в размере 2 млн рублей. Также он лишен права в течение трех лет заниматься управленческой деятельностью и административно-хозяйственными функциями в коммерческих структурах, связанных с привлечением средств граждан для долевого строительства жилья и нежилых объектов недвижимости.
Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку Пучков находится в розыске.
