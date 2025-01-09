Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.