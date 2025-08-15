Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа

Политолог Лизан: США намерены заставить Зеленского подчиняться решениям саммита на Аляске

Tекст: Евгений Поздняков

«Еще в начале недели я рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, что информационная кампания против Владимира Зеленского, запущенная турецким изданием Aydinlik, будет постепенно расширяться. Так оно и вышло: к критике действующего украинского руководства подключились Госдеп и Financial Times – одна из ведущих газет западного мира», – напоминает политолог Иван Лизан.

«Скорость, с которой Вашингтон продолжает процесс развенчания культа личности «борца за демократию», значительно возросла. Скорее всего, изначальные планы Белого дома были скорректированы встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. От исхода их диалога, собственно, во многом и зависит судьба Зеленского», – акцентирует собеседник.

«Первые материалы Aydinlik были опубликованы в конце июля. Тогда о диалоге в формате тет-а-тет на уровне высшего руководства России и США не было и речи. То есть изначальная цель кампании была в оказании давления на Зеленского из-за его намерений вырваться из-под контроля Запада в части коррупции, что особенно сильно проявилось в рамках его противостояния с НАБУ и САП», – уточнил эксперт.

«Но теперь, когда встреча президентов РФ и США согласована, задачи давления на власти Украины несколько скорректировались. К игре подключился Госдеп: критика ведомства призвана показать Киеву, что Вашингтон готов идти в ва-банк в рамках попыток «приструнить» отбившегося от рук Зеленского», – поясняет он.

«То есть до вчерашнего «героя» хотят донести простую мысль: вне зависимости от того, какие решения по Украине согласуют Путин и Трамп, он должен будет им подчиниться. Если же он не проявит сговорчивости в ближайшее время – информационная кампания продолжится, причем ее масштабы резко возрастут», – рассуждает собеседник.

«Думаю, что потенциально она может стать и поводом к началу более решительных действий со стороны Белого дома. НАБУ – американский инструмент контроля над положением дел в Киеве. Вполне возможно, что бюро рано или поздно использует материалы, опубликованные в западных СМИ, для задержания кого-либо из ближайшего круга Зеленского», – заключил Лизан.

Ранее Госдеп США сообщил о выявлении случаев ограничения работы СМИ, а также незаконных задержаний и пыток граждан на Украине. Все статистические данные о происшествиях подобного рода дипведомство представило в отчете о соблюдении прав человека в республике за 2024 год. Отмечается, что с начала спецоперации свобода слова подверглась значительному давлению со стороны правительства.

В частности, в документе подчеркивается, что «некоторые эксперты и журналисты-расследователи, публично критиковавшие власть, были исключены из национальных новостных программ, а иногда даже подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, к которым были привлечены и проправительственные каналы».

При этом Госдеп сообщает, что в отношении некоторых журналистов власти открыто инициировали преследования. В частности, дипведомство вспоминает преследование Юрия Николова, в чьих материалах порицалась коррумпированность руководства страны. На репортера было совершено нападение, а на дверь его квартиры была прибита надпись «предатель».

Еще одним случаем гонений стала резонансная история с чилийско-американским кинорежиссером Гонсало Лирой, который был арестован по обвинению в «оправдании военных действий России». Находясь в тюрьме, он испытывал значительные проблемы со здоровьем. В январе 2024 года задержанный скончался из-за «врачебной халатности».

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что Зеленский начал «охоту» на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Газета отмечает, что в уголовные дела «были втянут» многие люди, тесно связанные с украинскими властями, что и спровоцировало Киев на жесткие действия в отношении антикоррупционных ведомств.

Напомни, в начале недели турецкое издание Aydinlik писало о том, что окружение Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. До этого газета также публиковала резонансные материалы о деятельности СБУ на территории Турции.