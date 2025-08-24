Yonhap: Около 30 северокорейских военнослужащих пересекли межкорейскую границу

Tекст: Ирма Каплан

Представитель Комиссии сделал это заявление в ответ на вопрос агентства Yonhap, на следующий день после того, как КНДР раскритиковала южнокорейских военных за то, что они произвели более 10 предупредительных выстрелов по северокорейским войскам, проводившим укрепление границы на прошлой неделе.

«Группа расследования Комиссии по расследованию перемирия подтвердила, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли военную демаркационную линию в районе, где они проводили строительные и ремонтные работы», – сообщил представитель по электронной почте.

Представитель комиссии пояснил, что военные Республики Корея выпустили несколько предупреждающих сообщений, пытаясь предупредить солдат о пересечении границы, но те не отреагировали.

Затем войска Республики Корея открыли предупредительные выстрелы в обозначенном районе, чтобы заставить солдат КНДР вернуться на северную сторону пограничья.

Комитет начальников штабов КНА отметил, что северокорейские военные заранее уведомили о планируемых строительных работах в определенных районах демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

«Комитет начальников штабов КНА признает ценность предварительных уведомлений и диалога для снижения риска неверного толкования и случайных инцидентов. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с коллегами из КНА по этому и другим потенциальным вопросам, связанным с нашими действующими соглашениями», – заявили в Южной Корее.

С апреля 2024 года северокорейские войска были замечены за установкой заграждений из колючей проволоки и противотанковых заграждений вблизи линии границ с Южной Кореей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи пообещал уважать систему власти КНДР. Сестра Ким Чен Ына назвала мирные инициативы Сеула «глупой мечтой». КНДР заявила, что отношения с Южной Кореей прошли точку невозврата.

При этом сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что власти Южной Кореи под прикрытием мира продолжают враждебную политику и участвуют в совместных военных учениях с США.