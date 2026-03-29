Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе

Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.