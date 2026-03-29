Дрозденко назвал сообщение об опасности БПЛА в Ленобласти ошибочным
Сообщение об опасности беспилотников в трех районах Ленинградской области оказалось ошибочным, заявил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона в Telegram-канале написал, что тревога оказалась ложной, а публикация произошла из-за технического сбоя. «Из-за нестабильного интернета выскочило сообщение от 11:59 сегодня. Дал поручение везде удалить. Прошу извинить команду канала и модераторов», – отметил он.
Ранее в Telegram-канале Дрозденко появилось предупреждение о возможной угрозе БПЛА в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. При этом аналогичное сообщение публиковалось несколькими часами ранее.
Утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах.