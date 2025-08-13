OpenAI решила вложиться в разработку мозговых чипов для конкуренции с Neuralink

FT: OpenAI вложится в разработку мозговых чипов для конкуренции с Neuralink Маска

Tекст: Мария Иванова

Американская компания OpenAI собирается инвестировать в стартап Merge Labs, специализирующийся на разработке интерфейсов для мозговых имплантов, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

Ожидается, что Merge Labs сможет привлечь инвестиции на сумму 850 млн долларов, часть из которых поступит от OpenAI. Это усилит конкуренцию с компанией Neuralink, основанной Илоном Маском.

Инициатором инвестиций выступил соучредитель OpenAI Сэм Альтман, который возглавит новый проект совместно с Алексом Бланией, руководителем компании World. World известна разработкой системы онлайн-аутентификации с помощью сканирования глаза, и OpenAI уже ранее вкладывала средства в эту фирму.

Neuralink, основанная Маском в 2016 году, занимается созданием чипов для вживления в человеческий мозг. Маск полагает, что такие устройства позволят человеку стать киборгом и смогут помочь людям управлять компьютером силой мысли, а также противостоять развитию искусственного интеллекта.

В настоящее время публично известно всего о десяти пациентах, которым внедрили чипы Neuralink. Все они проходят этап клинических испытаний, лицензии на постоянное применение пока не получено. Компания рассчитывает к 2029 году ежегодно внедрять 2 тыс. имплантов Telepathy и получать не менее 100 млн долларов выручки, а к 2030 году планирует внедрять нейрочипы для зрения 10 тыс. пациентов в год, выручка может превысить 500 млн долларов.

