Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного закона AppStore

Маск заявил о судебном иске к Apple за продвижение OpenAI

Tекст: Мария Иванова

Маск обвинил компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за продвижения сервисов OpenAI, передает ТАСС. По его словам, Apple создает такие условия, при которых другим компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, невозможно занять лидирующие позиции в AppStore.

«Apple ведет себя таким образом, что другим ИИ-компаниям, кроме OpenAI, невозможно занять первое место в AppStore, что однозначно нарушает антимонопольный закон», – заявил Маск, пообещав обратиться в суд.

Маск напомнил, что его стартап xAI, запущенный в апреле 2023 года, также работает над развитием искусственного интеллекта и уже представил чат-бот Grok. Предприниматель считает, что нынешняя политика Apple ограничивает конкуренцию на рынке ИИ-приложений.

Компания OpenAI, чьим сервисам, по мнению Маска, Apple отдает предпочтение в AppStore, в 2022 году представила популярный чат-бот ChatGPT. Сервис способен поддерживать диалог с пользователями, уточнять вопросы, признавать ошибки и отклонять некорректные запросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сделка с акциями позволит OpenAI обогнать SpaceX по стоимости.

OpenAI на прошлой неделе анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с расширенными функциями персонализации.

Между тем газета WSJ сообщила о риске психоза у пользователей ChatGPT.