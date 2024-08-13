После краткого концерта уровня сельского ДК на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона с трибуны. И группа натовцев в форме родов войск начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – и какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.1342 комментария
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники
Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.
Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.
Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.