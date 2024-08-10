Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области
ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.
По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.
Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.