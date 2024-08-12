ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» и подошедшие резервы ударами армейской авиации, артиллерии и дронов отразили семь атак у Мартыновки, Борки и Коренево в Курской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

У района Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российской территории, уничтожен танк, восемь американских БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.

Штурмовая и армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад у Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

Также поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины в Сумской области.

Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 260 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, три гаубицы Д-30.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.