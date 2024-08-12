Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка
Группировка «Север» в последние сутки отразила семь атак украинских штурмовиков 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в Курской области, сообщило Минобороны России.
Группировка «Север» и подошедшие резервы ударами армейской авиации, артиллерии и дронов отразили семь атак у Мартыновки, Борки и Коренево в Курской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
У района Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российской территории, уничтожен танк, восемь американских БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.
Штурмовая и армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад у Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.
Также поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины в Сумской области.
Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 260 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, три гаубицы Д-30.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.