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    21 сентября 2024, 17:50 • Общество

    Одним ударом Россия лишила ВСУ огромного запаса ракет и боеприпасов

    Одним ударом Россия лишила ВСУ огромного запаса ракет и боеприпасов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию?

    Минобороны сообщило в субботу, что российские войска ударили по сухогрузу, который перевозил ракеты и боеприпасы, поставленные Украине странами Запада.

    «Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах», – говорится в сообщении Минобороны.

    Кроме того, в ночь на субботу Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и техники ВСУ.

    Всего с начала  спецоперации потери противника составили 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18 317 танков и бронемашин, 1457 машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26 28 единиц автомобильной спецтехники.

    Доставка грузов воздушным путем намного быстрее, но морской транспорт позволяет перевозить большие объемы – несколько сотен тонн – для создания целых арсеналов. Американцы отправляли свои сухогрузы с оружием для ВСУ еще до начала СВО.

    После срыва зерновой сделки летом прошлого года Украина проложила транспортный коридор вдоль берегов Румынии и Болгарии. По нему регулярно осуществляются перевозки военных грузов. Гаубицы и другие тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов, что вынудило западные страны увеличить поставки водным путем. От морской границы Румынии до Одесского порта – чуть меньше 100 миль.

    «Вполне вероятно, украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – удар «Искандером».

    Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда подошел под разгрузку»,

    считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирного населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует даже у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    «Сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – цель для наших вооруженных сил. У России есть ракеты, которые спокойно преодолевают любые средства ПВО. Сухогруз наверняка прикрывался, а если судно проводили вслепую, то его могли поразить по агентурной наводке», – добавляет военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке.

    Собеседник уверен в том, что после потери сухогруза Украина продолжит транспортировку западного оружия морским путем. «Подобные атаки в прошлом не отбили охоту перевозить опасные грузы на кораблях. Если нет других возможностей, то будут стараться использовать средства маскировки, вводить в заблуждение», – предположил эксперт.

    Кошкин согласен, что нынешние поставки западного оружия на Украину не изменят исхода конфликта, так было в случае передачи ВСУ немецких и американских танков Leopard и Abrams, единичных истребителей F-16, а вот прекращение военной помощи сразу остановит конфликт.

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