Tекст: Алексей Дегтярев

Освобождены Острое и Григоровка, поражены формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 835 человек, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н», две американские гаубицы М777, американскую гаубицу М114, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Группировка «Центр» продолжила наступление, нанося удары по 23-й механизированной бригаде ВСУ и другим формированиям в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк и Зоряное. Отражены десять контратак ВСУ, украинская сторона потеряла до 580 военнослужащих, САУ «Акация» и несколько артиллерийских орудий.

Восточная группировка нанесла удары по 33-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ у Новоукраинки и Зеленого Поля. ВСУ потеряли до 135 человек и несколько единиц техники, включая французскую гаубицу Caesar.