Российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, продвижение российских сил в районе городов Горняк и Селидово значительно ухудшает логистическую ситуацию для украинских войск в ДНР, передает ТАСС. Пушилин отметил, что освобождение населенного пункта Зоряное создало серьезные предпосылки для дальнейшего наступления в направлении Горняка и Селидово.

По словам Пушилина, такие успехи российских войск приводят к значительным проблемам для украинской логистики, так как в этом районе проходит ключевая железнодорожная ветвь. Эти действия ВС РФ практически ломают систему снабжения противника, что может сказаться на дальнейших действиях украинских войск.

Также он подчеркнул, что дальнейшее продвижение российских сил может еще более усугубить логистическую ситуацию для украинских войск, что даст дополнительные преимущества ДНР в регионе и создаст условия для дальнейших успехов российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово, а глава ДНР Денис Пушилин заявлял о наличии всех предпосылок для «охвата» города на Красноармейском направлении, подчеркнув важность этого участка фронта для укрепления позиций.