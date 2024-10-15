Пушилин заявил о предпосылках для «охвата» Селидово на Красноармейском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин заявил, что есть все предпосылки для «охвата» города Селидово в ходе продвижения на Красноармейском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, данный участок фронта является стратегически важным, поскольку противник создал там укрепрайон.

Пушилин подчеркнул, что вместо лобовых штурмов более целесообразным является охват города, что подтверждается анализом карты. Однако он отметил, что конкретные военные замыслы известны только военным. Пушилин добавил, что каждый населенный пункт на этом направлении имеет значение для дальнейших операций.

В эфире канала «Россия 24» Пушилин отметил, что для достижения целей необходимо учитывать укрепления противника и вырабатывать стратегически оправданные шаги. Он выразил уверенность, что на данном этапе возможен охват Селидово, что укрепит позиции ДНР на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжают окружать населенные пункты Кураховка и Селидово, подконтрольные Киеву. На Украине признали ухудшение ситуации в районе Селидово. Российская армия ранее перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике.