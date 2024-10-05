Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
На Украине признали ухудшение ситуации у Селидово
На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации, заявил пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Виталий Миловидов.
По его словам, российские силы продвигаются как южнее, так и севернее города, создавая угрозу полуокружения украинских подразделений, передает ТАСС.
Миловидов отметил, что ВС России усиливают интенсивность огневого подавления позиций ВСУ.
Ранее российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР.