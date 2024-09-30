Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.