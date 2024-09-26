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    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 15:56 • Новости дня

    Российские войска окружили Селидово с трех сторон

    Кимаковский: Российские войска окружили Селидово в ДНР, контролируя две из трех дорог к городу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, после успешных действий российских военных, которые смогли вбить клин между Селидово и Цукурино, оборона противника в этом районе существенно ослабла, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что Селидово практически находится в полукольце, город серьезно охвачен с трех сторон. Сейчас российские военные пытаются установить контроль над всеми дорогами, ведущими в город. Две из них уже находятся под дальним, но эффективным огневым контролем России.

    Советник добавил, что у противника остается только одна дорога вдоль реки, которая обеспечивает связь с городом. Если российские силы смогут продвинуться еще немного, это значительно усложнит условия для обороны Селидово. Таким образом, давление на оборону противника возрастет, что может привести к дальнейшему развитию событий в пользу российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько десятков украинских солдат были уничтожены ударом авиабомбы на территории колонии в окрестностях Селидово в ДНР. Ранее сообщалось, что группировка украинских войск в Селидово оказалась в клещах. Также ВСУ покинули позиции у здания больницы в южной части Селидова на Красноармейском направлении в ДНР.

    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    26 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль ведущие в Угледар (ДНР) дороги, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Уже точно можно говорить: перерезаны или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы», – цитирует его ТАСС.

    По данным Рогова, на данный момент более трети территории Угледара перешло под контроль российских войск. «Бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», – пояснил он.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

    Днем ранее Рогов отмечал, что российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    26 сентября 2024, 05:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, расчетами ПВО уничтожены 11 беспилотников и 14 пунктов управления дронами, ликвидированы РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и радиоэлектронной борьбы «Хмара», передает ТАСС.

    За последние сутки бойцы группировки «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ.

    Ранее российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР.

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    26 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» за последние сутки освободила населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Подразделения «Центра» также поразили живую силу и технику 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка отразила 10 контратак украинских штурмовиков 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад, 12-й, 14-й и 15-й бригад украинской нацгвардии.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 670 человек, танк, две бронемашины, два орудия Д-20, пушку «Гиацинт-Б».

    Группировка «Южная» поразила формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны у Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки в ДНР.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 750 человек, две американские гаубицы М777, польскую САУ Krab, орудие Д-20, две САУ «Акация», американское орудие М119, станции РЭБ борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

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    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников

    ВС России помощью УМПК уничтожили цеха «Мотор Сич», производившие беспилотники ВСУ

    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    ВС России при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич», сообщили в Минобороны.

    В результате авиаудара УМПК-500 на двигателестроительном предприятии авиапромышленности БПЛА ПАО «Мотор Сич» в Запорожье было уничтожено до 250 различных беспилотников, передает сообщение Минобороны ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников.

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    26 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Шарий: Украина в ходе одного удара потеряла сразу четыре F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блогер с Украины Анатолий Шарий заявил, что в ходе одного из российских ударов украинские военно-воздушные силы потеряли сразу четыре истребителя F-16.

    В ходе внезапного удара украинские ВВС потеряли сразу четыре F-16, информация проверяется, сообщил Шарий, передает «Российская газета».

    Ранее представитель сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.

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    26 сентября 2024, 04:40 • Новости дня
    Морпехи ВСУ начали готовиться к сдаче позиций под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовясь к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском Харьковской области, строят запасные позиции и роют новые блиндажи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Лесной Стенке и вдоль вообще Оскольского водохранилища готовится запасной плацдарм, передает ТАСС.

    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.

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    26 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Серия взрывов произошла в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги,сообщило украинское издание «Общественное»

    Областная военная администрация Киевской области сообщала о работе ПВО в регионе, в нескольких областях Украины, в том числе, Одесской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно еще об одном взрыве, передает ТАСС.

    Ранее после взрывов в Одессе пропал свет.

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    26 сентября 2024, 09:35 • Новости дня
    Подполье: При взрыве в Одесской области в порту были суда с техникой и снарядами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в порту «Южный» в Одесской области во время взрыва, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в десять вечера 25 сентября в поселке Южное со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный», раздался мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что на территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция, которая в результате взрыва пострадала и частично оставила поселок без электричества. По словам подпольщика, в это время в порту «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику, снаряды и водные беспилотники.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.

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    25 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    После взрывов в Одессе пропал свет

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в Одесской области, в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что взрывы прогремели в среду в городе Южный Одесской области на границе с Николаевской областью, передает ТАСС.

    Ранее подполье сообщило, что в порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

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    26 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    Politico: Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен заручиться поддержкой своего мирного плана по Украине на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, активно лоббируя его среди стран Глобального Юга, передает Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на источники в украинской дипломатии, Китай планирует представить свой мирный план на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года. Пекин рассчитывает, что этот документ будет способствовать заморозке конфликта на условиях, выгодных России, и позволит представить себя в роли мирового миротворца, передает РБК.

    Издание пишет, что для достижения этой цели китайская дипломатия намерена вести активную закулисную работу, направленную на привлечение на свою сторону стран Латинской Америки, Азии и Африки. По мнению авторов документа, если Пекину удастся заручиться поддержкой значительной группы государств, он сможет использовать это как доказательство того, что его мирный план соответствует интересам «мирового большинства».

    США выступают против этой инициативы, а власти Украины настолько обеспокоены, что решили предать огласке эту информацию и отговорить партнеров от принятия китайского плана.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    26 сентября 2024, 06:24 • Новости дня
    На украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров

    Пленный украинский десантник рассказал о нехватке командиров ВСУ под Северском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский десантник, взятый в плен российской армией в ДНР, рассказал, что на позициях ВСУ на Северском направлении началась острая нехватка боеприпасов и командиров, сообщил представитель российских силовых структур.

    Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ рассказал, что на позициях ВСУ наблюдается острый дефицит боекомплекта, в частях отсутствуют командиры, передает РИА «Новости».

    По его словам, все силы ВСУ тратят на Курскую область, от чего страдают другие участки фронта. Пленный десантник отказался от обмена, чтобы больше не попасть на фронт.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что морпехи ВСУ начали готовиться к сдаче позиций под Купянском.

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    25 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области

    Богомаз: Средствами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    ПВО министерства обороны России обнаружили и сбили украинский дрон, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Богомаза.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

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