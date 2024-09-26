Российские войска окружили Селидово с трех сторон

Кимаковский: Российские войска окружили Селидово в ДНР, контролируя две из трех дорог к городу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после успешных действий российских военных, которые смогли вбить клин между Селидово и Цукурино, оборона противника в этом районе существенно ослабла, передает РИА «Новости».

Кимаковский отметил, что Селидово практически находится в полукольце, город серьезно охвачен с трех сторон. Сейчас российские военные пытаются установить контроль над всеми дорогами, ведущими в город. Две из них уже находятся под дальним, но эффективным огневым контролем России.

Советник добавил, что у противника остается только одна дорога вдоль реки, которая обеспечивает связь с городом. Если российские силы смогут продвинуться еще немного, это значительно усложнит условия для обороны Селидово. Таким образом, давление на оборону противника возрастет, что может привести к дальнейшему развитию событий в пользу российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько десятков украинских солдат были уничтожены ударом авиабомбы на территории колонии в окрестностях Селидово в ДНР. Ранее сообщалось, что группировка украинских войск в Селидово оказалась в клещах. Также ВСУ покинули позиции у здания больницы в южной части Селидова на Красноармейском направлении в ДНР.