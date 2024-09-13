Ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово

До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.26 комментариев
Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.9 комментариев
Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине
На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».
«Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.
«Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.
Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.
Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».
Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.
Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине
«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости».
По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.
В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.
Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.
Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа
О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».
«Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.
ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.
Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.
«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.
МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.
Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.
Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».
Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России
Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».
Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».
Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.
Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.
МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.
Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».
Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.
Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева
Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.
Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».
Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.
СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.
Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию
«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.
МИД Колумбии сообщил о попытках остановить вербовку ее граждан для участия в конфликте на Украине
Ведомство сообщило, что в курсе задержания в России трех колумбийских гражданах по обвинению в наемничестве, передает ТАСС.
Колумбия направила России и Венесуэле запрос на получение данных о «легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья» задержанных. Кроме того, МИД хочет получить от России «разрешение на консульский визит в место заключения».
МИД Колумбии сообщил, что «попросил по дипломатическим каналам остановить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за границей».
В начале 2024 года Associated Press сообщило, что ряды ВСУ пополняют сотни наемников из Колумбии, часто бывшие военнослужащие. В августе руководитель ведомства Луис Мурильо предложил парламенту страны проект закона о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.
Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. СМИ сообщили, что наемники, задержанные Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой. Кроме того, в июне сообщалось о колумбийском наемнике Анхеле Карденасе Монтилле, который воевал за ВСУ, но сдался в плен.
Как сообщает телеканал, вопрос увольнения граждан Индии, которые якобы «были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсуждали в ходе встречи в середине июля премьер Индии Нарендра Моди и российский лидер Владимир Путин, передает РБК.
В индийском МИДе уточнили, что Москва согласилась уволить индийцев, в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись на родину.
Напомним, в июле индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.
Стармер в ответ на слова Путина заявил об отсутствии у Британии желания вступать в конфликт с Россией
«Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений», – приводит слова Стармера «Российская газета» со ссылкой на Guardian.
При этом Стармер утверждает, что конфликт якобы начала Россия, а «у Украины есть право на самооборону». Стармер считает, что на Украине, а также на Ближнем Востоке вскоре возможны «действительно важные события». В связи с этим он заявил о необходимости «принять некоторые тактические решения».
Напомним, источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow.
Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.
Постпред России в Вене Ульянов посоветовал странам Запада не игнорировать «деликатное предупреждение» со стороны Путина
Ульянов в Telegram заявил, что Путин озвучил «очень серьезное предупреждение». «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», – подчеркнул постпред.
Напомним, Путин отметил, что наносить удары современными западными высокоточными системами большой дальности украинская армия сама не в состоянии. Поэтому использование таких систем будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине, сказал он.
«Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заявил Путин.
По его словам, в ночь на 13 сентября прозвучали взрывы со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). Здесь, по данным подполья, находятся несколько складов, где идет работа с военными грузами, а также расположены две большие секции с гаражами, где хранится военная техника, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что в Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошел взрыв.
Госдеп заявил об отсутствии изменений в позиции Вашингтона по ограничениям на применение Киевом оружия США против России
«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», – приводит слова Пателя РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он подчеркнул, что США предоставляют Украине «экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь». Госдеп полагает, что эта поддержка продолжится. США намерены способствовать большей интеграции Украины с НАТО и ЕС.
Напомним, СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских ракет.