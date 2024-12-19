  • Новость часаПутин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
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    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве
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    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
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    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    7 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Группа итальянцев попросила российское гражданство

    Итальянская пара и журналист обратились за российским гражданством

    Группа итальянцев попросила российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Семейная пара из Италии и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства, передает URA.Ru.

    Супруги и представитель СМИ обратились в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам журналистки телеканала «Россия 24», подобных просьб поступает немало.

    Андреа Лучиди, итальянский военный корреспондент, в интервью Первому каналу отметил, что его мать осталась в Италии, а сам он решил продолжить свою деятельность в России. Лучиди рассказал, что его запрос на гражданство связан с личными и профессиональными мотивами.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря. Она объединит элементы прямой линии и пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется в полдень по московскому времени. На ежегодную пресс-конференцию президента России аккредитовались журналисты в том числе из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина

    Кремль: Обращения к прямой линии Путина по СВО будут тщательно анализироваться

    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что обращения граждан к прямой линии с Путиным, касающиеся спецоперации и поддержки бойцов, будут подвергнуты тщательному анализу, передает РИА «Новости».

    Песков заверил, что основное внимание будет уделено вопросам хода СВО, обеспечению фронта и поддержке героев, участвующих в операции, а также их семей.

    Он также отметил, что на данный момент уже поступило более 1,8 млн обращений и вопросов к прямой линии. Песков подчеркнул, что анализ будет проведен с учетом всех подтем, таких как работа с инвалидами и помощь в трудоустройстве.

    Пресс-секретарь также отметил, что граждан больше всего интересует именно спецоперация и связанные с ней темы. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент регулярно проводит эти мероприятия с 2001 года, предоставляя гражданам и журналистам возможность задать вопросы напрямую. В 2023 году такие мероприятия получили название «Итоги года с Владимиром Путиным», отражая их комбинированный характер и широкую тематику обсуждаемых вопросов.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    19 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен в России

    Владимир Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций.

    Путин заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается рост цен на масло, и правительство планирует принять меры для стабилизации ситуации. Путин объяснил, что увеличение цен связано с тем, что предложение не успевает за спросом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране вызван как влиянием санкций, так и недоработками властей, передает ТАСС.

    «Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику. Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», – заявил Путин.

    Он отметил, что потребление мяса в России возросло вдвое и составляет около 80 кг на человека, в то время как среднемировой показатель около 42 кг.

    «У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше. У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в 2 раза за последнее время», – отметил глава государства.

    «Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент.

    Президент подчеркнул важность стабилизации цен и работу над устранением недоработок в экономической политике.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, и прогнозирует рост в этом году до 4%, Путин также выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, подчеркивая стабильность экономики и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркнув их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

    «Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», – передает ТАСС его слова.

    Путин также отметил героические действия российских военных на линии фронта и их успешные операции в Курской области.

    По его словам, российские бойцы продолжают выбивать противника с занятых позиций, демонстрируя высокий профессионализм и мужество.

    Путин также сообщил, что возможности вооруженных сил России возрастают. Он подчеркнул, что российские военнослужащие демонстрируют героизм на фронте, что также способствует кардинальным изменениям в зоне СВО.

    «Мы движемся к решению первоочередных задач, обозначенных в начале спецоперации», – заявил он.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что не следует загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, а вместо этого важно концентрироваться на текущих задачах и поддержке бойцов.

    «Надо пожелать всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал он.

    Путин также отметил, что российские военные уверенно выполняют свои задачи и выбивают противника с территории Курской области, демонстрируя высокую выучку и профессионализм.

    Ранее в Кремле заявили, что вопросы, касающиеся спецоперации на Украине, интересуют граждан больше всего.

    Напомним, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    18 декабря 2024, 16:01 • Новости дня
    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

    Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина

    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

    В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.

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