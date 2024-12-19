Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Путин в начале прямой линии вспомнил анекдот
Президент России Владимир Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.
Во время обсуждения текущей мировой ситуации в ходе итоговой пресс-конференции Путина спросили о том, как России удается не только сохранять стабильность, но и продолжать экономический рост в условиях глобального кризиса. Российский лидер отметил, что в основе всего лежит экономика.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули сейчас, к сожалению, свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас», – пошутил Путин.
«Все измеряется экономикой. Все на экономике. Это основа основ», – сказал глава государства.