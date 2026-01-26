Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге
Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.
Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.