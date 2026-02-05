Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Авария под Тамбовом задержала восемь поездов в Крым
Сход грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области привел к вынужденной остановке восьми пассажирских составов, следующих на полуостров и обратно, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
Количество составов, выбившихся из расписания, увеличилось с четырех до восьми, сказали в компании, передает РИА «Новости».
Причиной сбоя стала авария на станции Кочетовка-2, где опрокинулись и загорелись цистерны с топливом. Задержки касаются как рейсов из Москвы и Петербурга в Крым, так и обратных направлений.
В конце января длительная остановка движения через Керченский пролив привела к серьезному отставанию от графика 12 пассажирских составов.