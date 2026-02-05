Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Комаровский заявил о росте числа психических и физических болезней на Украине
Педиатр Евгений Комаровский сообщил о распространении психических расстройств у населения Украины из-за постоянного стресса и предсказал ухудшение физического здоровья.
Все жители Украины уже сталкиваются с серьезными проблемами психического здоровья на фоне постоянного стресса, передает РИА «Новости».
По мнению украинского педиатра Евгения Комаровского, ситуация постепенно усугубляется и может стать определяющей для всей жизни после окончания боевых действий.
Эксперт прогнозирует рост числа сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди украинцев. Он связывает ухудшение физического состояния населения с хроническим стрессом, вызванным продолжающимися боевыми действиями в стране.
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что жители Украины сталкиваются с сильным истощением. Ким также выразил сомнения в способности страны продолжать долгосрочное противостояние.