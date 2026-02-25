У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
Система среднего профобразования в России получит новое название – специальное профессиональное образование, что отражает продолжающуюся реформу в сфере подготовки кадров, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об изменениях в системе среднего профессионального образования, передает ТАСС.
По его словам, продолжается донастройка этой системы, и по поручению главы государства прорабатывается вопрос о ее переименовании.
«Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться специальным профессиональным», – заявил глава правительства.
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил исключить из наименования системы «Среднее профессиональное образование» слово «среднее».