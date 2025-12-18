Нетаньяху объявил о рекордной газовой сделке Израиля с Египтом

Нетаньяху объявил о газовой сделке Израиля с Египтом на 35 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание самого крупного энергетического соглашения в истории Израиля. Общая сумма сделки с Египтом составит 35 млрд долларов, при этом 18 млрд долларов из них поступят в государственную казну Израиля. В первые четыре года в бюджет будет поступать около 500 млн шекелей ежегодно, а к 2033 году эта сумма увеличится до 6 млрд шекелей, передает The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что доходы от сделки направят на развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры, безопасности и будущего поколений. Он заверил, что соглашение было одобрено только после проверки соответствия национальным интересам и вопросам безопасности страны.

По словам израильского премьера, сделка значительно усиливает статус Израиля как региональной энергетической державы и содействует стабильности на Ближнем Востоке. Нетаньяху также отметил, что соглашение создает стимул для дополнительных поисков газа в израильских водах и предусматривает продажу газа внутри страны по выгодным ценам.

Министр энергетики Эли Коэн в ходе выступления назвал соглашение историческим для Израиля и крупнейшей экспортной сделкой. Он подчеркнул стратегическое значение природного газа и пообещал дополнительные позитивные новости в энергетической сфере страны.

Ранее сообщалось, что партнеры по разработке газового месторождения Leviathan договорились с компанией Israel Natural Gas Lines о строительстве нового трубопровода за 610 млн долларов, передает Jewish.ru. Маршрут будет пролегать через контрольно-пропускной пункт Ницан на израильско-египетской границе. Длина трубопровода составит 65 км, запуск планируется в 2028 году. После ввода в эксплуатацию объем экспорта газа из Израиля в Египет превысит 2,2 млрд кубических футов в сутки.

В правительстве Израиля сообщали, что с Египетом согласовали масштабную сделку по экспорту газа с месторождения Левиафан на сумму 35 млрд долларов.

Поставки разделят на два этапа: первый этап уже в этом году предусматривает экспорт около 20 млрд кубометров, а второй – после расширения платформы «Левиафан» – еще 110 млрд кубометров.