Al Jazeera сообщила о гибели свыше 60 палестинцев в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 60 палестинцев стали жертвами авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа за последние сутки, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera и медицинские источники.

По данным телеканала, по меньшей мере 61 человек погиб в результате израильских атак. В числе жертв – 23 человека, погибших и десятки раненых при авиаударе по лагерю беженцев Шати на севере Газы.

Еще два человека погибли и более 30 получили ранения после удара по пункту распределения помощи в Рафахе на юге сектора. Этот пункт принадлежит Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF), который управляется Израилем и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы международных организаций в Палестине.