Консолидация Запада становится его проблемой

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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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ВСУ опробовали новую тактику при атаке беспилотников на Севастополь

Украина атакует Россию морскими беспилотниками в комбинации с воздушными кадр из видео
Украина атаковала Севастополь воздушными и морскими беспилотниками, пытаясь перегрузить российскую ПВО. Все девять БПЛА были уничтожены или перехвачены, что говорит о возросшей эффективности российских систем РЭБ и ПВО. Какие цели хотели поразить ВСУ и как эскалация со стороны Украины связана с прошедшим в Вильнюсе саммитом НАТО? Подробности...
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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Подробности...

Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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    Консолидация Запада становится его проблемой

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    17 июля 2023, 08:28

    Масштаб внимания, которое привлек к себе прошедший саммит НАТО в отечественном экспертном сообществе, намного превосходит истинное значение этого события с точки зрения интересов России.

    Да, в ходе встречи, прошедшей в столице бывшей республики советской Прибалтики, блок подтвердил отсутствие какого-либо желания брать на себя риски прямого военного столкновения с Москвой. Мы, конечно, могли вдосталь посмеяться над тем, как нелепо выглядел формальный глава киевского режима на фоне светского раута, устроенного его западными покровителями. Однако все это было весьма предсказуемо и только подтвердило общие ожидания.

    Настоящий интерес в связи с этим событием международной жизни представляет совсем другое: мы являемся свидетелями подлинной консолидации Запада на основе отказа признавать вероятность каких-либо изменений в международных делах. И если говорить о том, какие угрозы это представляет для цивилизации, то опасливость западных лидеров, к сожалению, может проиграть их же собственному высокомерию. В ближайшие годы мы станем свидетелями борьбы между этими фундаментальными особенностями поведения тех, кто является сейчас открытыми противниками России. Помочь страху Запада за собственную судьбу выиграть соревнование может только весьма терпеливая политика Москвы и уже в скором будущем – Пекина.

    Для этого попробуем подвести консолидированный итог состоявшегося в Вильнюсе представления. Во-первых, Запад, а именно его представляет сейчас НАТО, действительно переживает момент некоторого единства. Но в его основе лежит непонимание того, что делать дальше. Ожесточенная борьба против России стала новой возможностью скоротать время, как это уже удачно получилось с пандемией коронавируса в 2020–2022 годах. А поскольку обычным людям в Европе и США уже глубоко безразличны вопросы внешней политики, то здесь придумывать можно что угодно. Такое положение является рискованным и может привести к тому, что наши противники просто «заиграются» до уровня опасной эскалации. Неспособность западных элит решать базовые проблемы своих обществ затягивается и становится сама по себе угрожающим фактором международной жизни.

    Во-вторых, отсутствие у США и Европы позитивной повестки для остального человечества подменяется лозунгами борьбы за сохранение своих привилегий. Символом этого противостояния провозглашены военные приготовления в Европе. В частности, на саммите НАТО было принято решение об увеличении размеров так называемых сил быстрого развертывания блока до 300 тыс. человек. На практике это означает, по всей видимости, определение натовскими столицами новых подразделений, которые формально войдут в состав таких сил. Как это будет выглядеть в реальности, мы пока не знаем, и впадать в излишне эмоциональное состояние здесь совершенно не стоит.

    Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

    Отметим при этом, что целевой объем военных расходов стран блока остался без изменений – это по-прежнему будет 2% ВВП. Хотя можно было бы, в принципе, ожидать повышение этого показателя. Хотя бы для того, чтобы указать на серьезность собственных намерений.

    В предстоящие годы мы сможем наблюдать демонстративные военные приготовления у западных рубежей России. Однако здесь трусость и жадность продолжают доминировать. Что, в принципе, очень неплохо, поскольку настоящее возвращение к практике прошлой холодной войны и размещение в Европе нескольких сот тысяч уже американских войск было бы действительно опасным.

    В-третьих, несмотря на общее для всех нежелание что-либо менять, внутри НАТО есть разные интересы. Безусловным авторитетом остаются США. Они держат своих союзников под контролем и способны решать конкретные вопросы, вызывающие среди тех взаимное напряжение. Континентальные европейцы перешли в весьма инфантильное состояние полной неспособности – и нежелания – определять собственную судьбу. Это касается даже Германии, при всех ее экономических возможностях. Собственно говоря, именно этого американцы всегда и добивались. Так что сейчас их все устраивает в положении таких стран, как Германия, Франция или Италия. Не говоря уже о более мелких союзниках США по НАТО.

    Но нужно учитывать, что управлять стадом баранов намного сложнее, чем сообществом самостоятельных государств. По меньшей мере это намного более хлопотно, поскольку лишенный собственной воли партнер начинает жить инстинктами. При внешней покорности крупные американские сателлиты в Европе уже не чувствуют ответственности за судьбу общего дела. Их судьба определена и на первый план выходят мелкие интриги, последствия которых могут оказаться для самих США более непредсказуемыми. 

    На фоне бывших европейских «грандов» очень бодро выглядят такие страны, как Турция, Польша или Великобритания. Эрдоган после победы на выборах стремится представить себя серьезным участником международной политики. Он демонстративно конфликтует с Россией и показывает, что на фоне увядающей Западной Европы только Турция способна быть настоящим партнером Вашингтона. Варшава закрепила за собой позицию главного форпоста США на российском направлении. Великобритания убеждает американцев в своей способности координировать антироссийскую кампанию и показывать здесь пример остальным.

    Но есть большие сомнения, что и эти три страны смогут в будущем играть роль серьезной опоры США в Европе. Каждая из указанных держав также преследует исключительно тактические интересы, ищет для себя выгоду в сложившейся ситуации. Их демографический и экономический потенциал не является достаточным для даже незначительной самостоятельности. Максимум на что они способны – это внешнеполитический авантюризм. Он может в определенный момент оказаться головной болью для самих американцев. Сейчас им удалось удачно сторговать согласие Турции на вступление Швеции в НАТО на обещания Евросоюза приблизить Анкару и дать ей некие привилегии. Но эти обещания не будут выполнены в силу объективных причин. А это значит, что, решив одну тактическую проблему, США создают новые – и этот снежный ком будет расти в будущем.

    Подводя итог впечатлений от политических решений саммита НАТО, можно сказать, что США все больше остаются в одиночестве среди своих союзников. Это, на самом деле, судьба любой сверхдержавы. Россия и тем более Китай также не могут похвастаться большим количеством надежных друзей. Пока особенностью положения Америки является колоссальный ресурс, накопленный за годы холодной войны и сразу после нее. Но даже такое могущество не является безграничным и уже скоро количество забот начнет превышать выгоды. 

    Было бы несколько наивно думать, что в таком положении страны НАТО способны к принятию долгосрочных решений. Собственно говоря, все извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это просто реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Но то, что его консолидация происходит на фоне неприятия любых изменений, действительно является тревожным.

    Сама Россия, видимо, понимает невозможность достижения с НАТО какой-либо стратегической «сделки». Переломить неспособность США и Европы представить мир, где они уже не будут главными, одним решительным шагом не получится. Шаг за шагом Запад, конечно, будет вынужден идти на уступки по отношению к нашим интересам. Но их придется завоевывать постепенно, с учетом внутренних процессов в стане противников и с постоянным риском неконтролируемой дестабилизации их поведения. А значит главные задачи для России связаны не столько с Западом и его намерениями, сколько с повышением собственной устойчивости в политике и экономике. 

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