Консолидация Запада становится его проблемой

Масштаб внимания, которое привлек к себе прошедший саммит НАТО в отечественном экспертном сообществе, намного превосходит истинное значение этого события с точки зрения интересов России.

Да, в ходе встречи, прошедшей в столице бывшей республики советской Прибалтики, блок подтвердил отсутствие какого-либо желания брать на себя риски прямого военного столкновения с Москвой. Мы, конечно, могли вдосталь посмеяться над тем, как нелепо выглядел формальный глава киевского режима на фоне светского раута, устроенного его западными покровителями. Однако все это было весьма предсказуемо и только подтвердило общие ожидания.

Настоящий интерес в связи с этим событием международной жизни представляет совсем другое: мы являемся свидетелями подлинной консолидации Запада на основе отказа признавать вероятность каких-либо изменений в международных делах. И если говорить о том, какие угрозы это представляет для цивилизации, то опасливость западных лидеров, к сожалению, может проиграть их же собственному высокомерию. В ближайшие годы мы станем свидетелями борьбы между этими фундаментальными особенностями поведения тех, кто является сейчас открытыми противниками России. Помочь страху Запада за собственную судьбу выиграть соревнование может только весьма терпеливая политика Москвы и уже в скором будущем – Пекина.

Для этого попробуем подвести консолидированный итог состоявшегося в Вильнюсе представления. Во-первых, Запад, а именно его представляет сейчас НАТО, действительно переживает момент некоторого единства. Но в его основе лежит непонимание того, что делать дальше. Ожесточенная борьба против России стала новой возможностью скоротать время, как это уже удачно получилось с пандемией коронавируса в 2020–2022 годах. А поскольку обычным людям в Европе и США уже глубоко безразличны вопросы внешней политики, то здесь придумывать можно что угодно. Такое положение является рискованным и может привести к тому, что наши противники просто «заиграются» до уровня опасной эскалации. Неспособность западных элит решать базовые проблемы своих обществ затягивается и становится сама по себе угрожающим фактором международной жизни.

Во-вторых, отсутствие у США и Европы позитивной повестки для остального человечества подменяется лозунгами борьбы за сохранение своих привилегий. Символом этого противостояния провозглашены военные приготовления в Европе. В частности, на саммите НАТО было принято решение об увеличении размеров так называемых сил быстрого развертывания блока до 300 тыс. человек. На практике это означает, по всей видимости, определение натовскими столицами новых подразделений, которые формально войдут в состав таких сил. Как это будет выглядеть в реальности, мы пока не знаем, и впадать в излишне эмоциональное состояние здесь совершенно не стоит.

Отметим при этом, что целевой объем военных расходов стран блока остался без изменений – это по-прежнему будет 2% ВВП. Хотя можно было бы, в принципе, ожидать повышение этого показателя. Хотя бы для того, чтобы указать на серьезность собственных намерений.

В предстоящие годы мы сможем наблюдать демонстративные военные приготовления у западных рубежей России. Однако здесь трусость и жадность продолжают доминировать. Что, в принципе, очень неплохо, поскольку настоящее возвращение к практике прошлой холодной войны и размещение в Европе нескольких сот тысяч уже американских войск было бы действительно опасным.

В-третьих, несмотря на общее для всех нежелание что-либо менять, внутри НАТО есть разные интересы. Безусловным авторитетом остаются США. Они держат своих союзников под контролем и способны решать конкретные вопросы, вызывающие среди тех взаимное напряжение. Континентальные европейцы перешли в весьма инфантильное состояние полной неспособности – и нежелания – определять собственную судьбу. Это касается даже Германии, при всех ее экономических возможностях. Собственно говоря, именно этого американцы всегда и добивались. Так что сейчас их все устраивает в положении таких стран, как Германия, Франция или Италия. Не говоря уже о более мелких союзниках США по НАТО.

Но нужно учитывать, что управлять стадом баранов намного сложнее, чем сообществом самостоятельных государств. По меньшей мере это намного более хлопотно, поскольку лишенный собственной воли партнер начинает жить инстинктами. При внешней покорности крупные американские сателлиты в Европе уже не чувствуют ответственности за судьбу общего дела. Их судьба определена и на первый план выходят мелкие интриги, последствия которых могут оказаться для самих США более непредсказуемыми.

На фоне бывших европейских «грандов» очень бодро выглядят такие страны, как Турция, Польша или Великобритания. Эрдоган после победы на выборах стремится представить себя серьезным участником международной политики. Он демонстративно конфликтует с Россией и показывает, что на фоне увядающей Западной Европы только Турция способна быть настоящим партнером Вашингтона. Варшава закрепила за собой позицию главного форпоста США на российском направлении. Великобритания убеждает американцев в своей способности координировать антироссийскую кампанию и показывать здесь пример остальным.

Но есть большие сомнения, что и эти три страны смогут в будущем играть роль серьезной опоры США в Европе. Каждая из указанных держав также преследует исключительно тактические интересы, ищет для себя выгоду в сложившейся ситуации. Их демографический и экономический потенциал не является достаточным для даже незначительной самостоятельности. Максимум на что они способны – это внешнеполитический авантюризм. Он может в определенный момент оказаться головной болью для самих американцев. Сейчас им удалось удачно сторговать согласие Турции на вступление Швеции в НАТО на обещания Евросоюза приблизить Анкару и дать ей некие привилегии. Но эти обещания не будут выполнены в силу объективных причин. А это значит, что, решив одну тактическую проблему, США создают новые – и этот снежный ком будет расти в будущем.

Подводя итог впечатлений от политических решений саммита НАТО, можно сказать, что США все больше остаются в одиночестве среди своих союзников. Это, на самом деле, судьба любой сверхдержавы. Россия и тем более Китай также не могут похвастаться большим количеством надежных друзей. Пока особенностью положения Америки является колоссальный ресурс, накопленный за годы холодной войны и сразу после нее. Но даже такое могущество не является безграничным и уже скоро количество забот начнет превышать выгоды.

На эту тему

Было бы несколько наивно думать, что в таком положении страны НАТО способны к принятию долгосрочных решений. Собственно говоря, все извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это просто реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Но то, что его консолидация происходит на фоне неприятия любых изменений, действительно является тревожным.

Сама Россия, видимо, понимает невозможность достижения с НАТО какой-либо стратегической «сделки». Переломить неспособность США и Европы представить мир, где они уже не будут главными, одним решительным шагом не получится. Шаг за шагом Запад, конечно, будет вынужден идти на уступки по отношению к нашим интересам. Но их придется завоевывать постепенно, с учетом внутренних процессов в стане противников и с постоянным риском неконтролируемой дестабилизации их поведения. А значит главные задачи для России связаны не столько с Западом и его намерениями, сколько с повышением собственной устойчивости в политике и экономике.